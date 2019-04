O Tottenham venceu esta noite o City (1-0), com Son a marcar, aos 78 minutos, o único golo do encontro, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Uma entrada com o pé direito naquela que foi a estreia da formação londrina no novo estádio em jogos europeus. Recorde-se que a equipa principal do Tottenham fez o seu primeiro jogo no Tottenham Hotspurs Stadium no passado dia 3 deste mês, em que também venceu, mas diante do Crystal Palace (2-0), em jogo a contar para a Liga inglesa.

O encontro ficou, de resto, marcado por um penálti falhado pelo City, logo aos 13 minutos, depois do VAR ter visto mão na bola de Danny Rose após remate de Sterling. Na marcação, Aguero atirou para a defesa de Lloris.

A segunda mão é na próxima semana quarta-feira (17 abril).