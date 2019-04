A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor lançou o passatempo para promover a poupança de eletricidade. Os vencedores têm direito a uma viagem à Islândia.

“Ao lançar este passatempo, a DECO pretende sensibilizar os portugueses para os pequenos gestos que podem adotar no quotidiano e que resultam, ao final do mês, em poupanças significativas na conta da eletricidade, convidando as Famílias Portuguesas a serem uma #FamíliaIluminada”, refere o comunicado enviado à redação.

Para participar, tem apenas de gravar um vídeo que demonstre como, em família, poupam na eletricidade e submetê-lo no site do passatempo Fatura Amiga . As candidaturas estão abertas até 8 de maio.

Se o seu vídeo for o mais criativo, ganha uma viagem de três noites em Reiquiavique, com alojamento incluído para quatro pessoas.

O segundo prémio é uma experiência num EcoResort em Portugal Continental e o terceiro cartão de oferta no valor de 1000€ para compra de equipamentos energeticamente eficientes.