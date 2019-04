No sábado passado, dia 6 de abril, um idoso de 82 anos foi detido por violar uma rapariga de apenas 11 anos e com problemas cognitivos no Vale da Amoreira, na Moita, indica um comunicado da Procuradoria da Comarca de Lisboa.

Segundo a mesma nota, tudo terá acontecido quando o homem abordou a criança que se dirigia ao café para fazer um recado e a aliciou para ir até sua casa. Depois, já na sua habitação, terá mantido relações sexuais com a menor, acusa o Ministério Público (MP).

Mais tarde, já em casa, a rapariga contou ao pai o que tinha acontecido e, de imediato, este deu o alerta à PSP, que deteve o homem no mesmo dia.

Ao suspeito foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.