Pelos menos três pessoas morreram esta segunda-feira, devido ao temporal que se fez sentir no Rio de Janeiro, no Brasil.

Uma das vítimas morreu afogada, tendo o corpo sido encontrado debaixo de um carro. As outras duas perderam a vida devido a um deslizamento de terras no Morro da Babilónia.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o trânsito na cidade encontra-se parado. As chuvas fortes derrubaram árvores, arrastaram carros e deixaram as ruas totalmente alagadas. Várias casas ficaram inundadas, assim como as estações de metro, que se encontram encerradas.

Esta terça-feira as escolas não abriram e já foi declarado estado de crise na cidade brasileira.

Não há previsão de que a chuva abrande nas próximas horas.