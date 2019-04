O conselheiro de Estado António Lobo Xavier será o mandatário nacional do CDS nas eleições europeias, sabe o SOL.

A lista dos candidatos democratas-cristãos às Europeias, com data marcada apara 26 de maio, é encabeçada por Nuno Melo.

Lobo Xavier faz parte do Conselho de Estado desde 2016, tendo sido designado pelo atual Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

A sua ligação ao partido, atualmente liderado por Assunção Cristas, é de longa data, tendo sido eleito como deputado pela primeira vez em 1983, e a mais recente foi em 1995.

Lobo Xavier chegou mesmo a disputar a presidência do CDS-PP em 1992 com Basílio Horta, atual presidente da Câmara de Sintra apoiado pelos socialistas, e com Manuel Monteiro, que ganhou, tendo-lhe atribuído a presidência do grupo parlamentar entre 1992 e 1994.

Em 2012 foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.