O World Press Photo está de volta à capital para dar a conhecer aos portugueses as melhores imagens do fotojornalismo do último ano.

A mostra acontece já este mês, a partir de dia 27 de abril. Este ano, vai estar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, e pode ser visitada até 29 de maio, de quinta a domingo, entre as 10h e as 20h.

Os vencedores das diversas categorias deste concurso vão ser revelados já nesta quinta-feira e, de acordo com o site do World Press Photo, estão a ser analisadas pelo júri 78 801 fotografias tiradas por 4738 fotógrafos, oriundos de 129 países.