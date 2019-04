A equipa do treinador português até entrou a perder em Riade, com um golo dos iraquianos aos 12 minutos, mas conseguiu dar a volta ao resultado. Três golos marcados em tempo regulamentar e um nos descontos carimbaram a vitória por 4-1 do Al Nassr na receção ao Al Zawraa, na partida a contar para a terceira jornada da prova.

Após a derrota nas duas primeiras rondas, a formação liderada por Rui Vitória conseguiu finalmente somar os três pontos, os mesmos do Al Wasl, que perdeu por 3-1 com Zob Ahan, líder do grupo, com sete pontos. Atrás fica o Al Zawraa, que é segundo, com quatro pontos.