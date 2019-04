A 80ª Estafeta Cascais-Oeiras-Lisboa realiza-se no próximo domingo, dia 14, na Avenida Marginal, obrigando ao encerramento de parte da via.

A Câmara Municipal de Oeiras fez saber que aquela que é uma das provas de atletismo mais antigas do país vai obrigar ao corte da avenida entre Oeiras e Algés, entre as 8h30 e as 13h.

O corte ao trânsito será apenas no sentido Cascais-Lisboa, sendo expectável que a circulação rodoviária retorne à normalidade ao início da tarde.