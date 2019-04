“Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz", pode ler-se na página da Presidência da República.

O novo secretário de Estado do Ambiente tomará posse na próxima quinta-feira, às 18h, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Recorde-se que Carlos Martins pediu a demissão no final da última semana, depois de ter sido notícia que nomeou o seu primo Armindo Alves para adjunto do gabinete.

De acordo com uma nota do gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, o pedido de demissão foi feito a partir da Costa Rica, onde o secretário de Estado se encontrava "em representação do Governo português". Carlos Martins justificou que o pedido de demissão se prendeu com o facto de esta polémica poder prejudicar o Executivo e o PS.

"Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro", referiu. "Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética", escreveu ainda Carlos Martins na carta de demissão.