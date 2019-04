O Tribunal de Contas (TdC) alerta que ao longo de três anos, entre 2016 e 2018, “os avanços ficaram muito aquém do previsto em sede de planeamento” e “subsistem constrangimentos e riscos” na implementação da reforma das Finanças Públicas. E apesar do cronograma de operacionalização do plano de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental ter sido foi recalendarizado, em março de 2018, seguido do adiamento da plena aplicação para 2021 “não reduziu os riscos já identificados, aos quais acrescem a ausência da devida designação dos responsáveis de cada projeto e de um faseamento com prioridades definidas”.

“Subsistem constrangimentos e riscos que poderão pôr em causa a elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, atualmente previstas para o OE [Orçamento do Estado] e a CGE [Conta Geral do Estado] de 2021”, afirma o Tribunal de Contas (TdC), num relatório intercalar de Auditoria à Implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e da Entidade Contabilística Estado (ECE), diz a entidade liderada por Vítor Caldeira.

O TdC diz que, do novo cronograma, “o projeto denominado ‘sistema central de contabilidade e contas públicas’, um projeto basilar ao reporte da informação financeira, inclui cinco subprojetos com previsão de conclusão no final de 2018, embora apenas um deles esteja concluído e os restantes apenas se deem como iniciados”.

A entidade diz ainda que três dos subprojetos relativos ao Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas, “que deveriam estar concluídos até ao final de 2017, foram mantidos com esta data no cronograma”, apesar de ainda estarem em curso.

Quanto ao modelo de governação da Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, criada em 2015, o TdC diz que “não foi integralmente operacionalizado, com prejuízos para um acompanhamento efetivo da concretização dos projetos e para a articulação com as diferentes entidades que não se demonstrou totalmente eficaz”.

O Tribunal de Contas chama também a atenção para a “ausência da devida designação dos responsáveis de cada projeto e de um faseamento do plano com prioridades definidas prejudica também a concretização do processo de reforma”. Já em relação ao processo de implementação da Entidade Contabilística Estado (ECE), o TdC salienta que “continuam por concretizar etapas essenciais”, nomeadamente o planeamento da implementação integral da ECE, a identificação de todas as entidades agentes do Estado relevantes e das operações contabilísticas a reconhecer, assim como o desenvolvimento dos sistemas e circuitos de informação para o controlo e contabilização das operações.

No que se refere à consolidação de contas, o TdC refere que “não foi ainda designada a entidade consolidante”, dizendo ainda que “o desenvolvimento da solução de consolidação ao nível central tem um atraso significativo face ao calendário previsto”.