Esta segunda-feira, o Governo francês anunciou que está a preparar uma redução significativa dos impostos, em resposta aos protestos do movimento "Coletes Amarelos".

A decisão foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, que já apresentou as principais linhas políticas que o Governo vai assumir como resultado de um "grande debate nacional".

Além disso, o governante francês informou ainda que detetou outras preocupações da parte da população de França, e disse também que deverá ser dada resposta aos mesmos problemas o mais rapidamente possível.

Recorde-se que o movimento dos "Coletes Amarelos" começou em novembro do ano passado, em que várias pessoas protestavam contra um aumento da taxa sobre combustíveis. No entanto, rapidamente se tornou numa forma de protestar por outras razões e, sobretudo, pela política do presidente francês, Emmanuel Macron.