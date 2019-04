O movimento político Braga para Todos acusou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, de “falhar em pormenores como a conservação da cidade”, alertando para os perigos de ferimentos e elogiou o trabalho do vereador do Turismo, Altino Bessa.

A propósito das declarações de Ricardo Rio no Fórum Turismo, onde se debateu o potencial da cidade, o movimento político independente Braga para Todos parabeniza a aposta no turismo da cidade, mas, “questiona se o edil pretende continuar a receber os turistas e os bracarenses num cenário de degradação e perigo como se encontra o centro da cidade, seja para quem anda a pé e pode tropeçar, caso recorrente, seja os dois chafarizes desligados e visivelmente degradados a par de perigo para crianças e animais caírem nos mesmos”.

“O Braga para Todos, explicita através de comunicado, que um dos pontos positivos deste mandato de Ricardo Rio é sem dúvida a aposta no turismo e o esforço visível do vereador Altino Bessa em posicionar Braga, que na ótica do movimento é uma forma ótima de dinamizar o centro da cidade, criar postos de trabalho e até novas formas de negócio, no entanto, a crítica é a forma superficial como está a ser gerida a imagem da cidade, onde os detalhes ficam esquecidos”.

Segundo afirma a responsável do Braga para Todos, Elda Fernandes, “em Braga há a vontade de fazer, de mostrar, isso deve ser elogiado, pois a Braga cinzenta e abandonada de outrora, hoje está cheia de movimento, turistas, atividades e opções cada vez mais para todos”.

“Só que os detalhes faltam a Ricardo Rio e quando esses detalhes são um perigo público todos devemos nos pronunciar, e aliás, mais uma vez, o silêncio da oposição é estranho, até levanta a pergunta: a oposição política da cidade vai ao centro? Reflete sobre este, vê o óbvio? Parece-nos que não”, diz o movimento político independente Braga para Todos.

Quedas e ambulâncias

“Estas críticas do Braga para Todos “são fundamentadas no estado de degradação dos chafarizes menores do centro da cidade e do estado do pavimento, que já levou várias pessoas a cair e à chamada de ambulâncias”, segundo o mesmo movimento, que fez uma recolha fotográfica a fundamentar as suas denúncias.

“Braga tem vários pontos de interesse, mas, da forma que o centro foi pensado por Mesquita Machado há algo que na nossa ótica é obrigatório, que é Praça da República [zona da Arcada] estar limpa, segura e cuidada, a primeira é cumprida, mas as outras não, e não podemos aceitar que o centro tenha chafarizes, que eram muito bonitos sem estarem a funcionar e sem se fazer nada naquele espaço e este se apresentar com buracos, canos, como se tivessem sido abandonados”.

“Um turista que se depara com a beleza do nosso centro histórico e depois vê aquela degradação não faz sentido, além de ser perigoso, pois há imensas crianças a brincar no centro e animais e numa distração podem cair na lateral do chafariz ao lado da entrada do Braga Shopping e magoar-se”, sendo “o pavimento levantado também preocupação para o movimento liderado por Elda Fernandes.

“É comum, pessoas caírem no centro, porque tropeçam face ao piso levantado, e por norma pessoas mais idosas e crianças, é preciso arranjar o pavimento principalmente o que está na passagem entre os dois chafarizes, que é onde esta mais levantado, ou seja, falamos de três a quatro centímetros, o suficiente para cair e magoar-se, porque, numa zona a priori plana não esperamos encontrar isto, e esta situação não é de hoje, logo, fica a pergunta: porque ignorar isto que soma pontos negativos, seja na imagem da cidade, seja na segurança? Por isso dizemos: Ricardo Rio falha os detalhes.”

Sugestões à Câmara de Braga

Sobre as soluções para estas duas situações do centro da cidade, o Braga para Todos tem propostas e indica que “irá enviá-las, como habitualmente já faz, ao presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, “sugerindo que como a tendência face às alterações climáticas é a temperaturas subir logo a necessidade de evitar desperdício de água é as duas fontes serem tapadas e colocado um novo pavimento que se distinga do restante, mas permita, por exemplo, criar uma zona de lazer com uma mesas em ferro e uns bancos, ou até replicar os que estão no Parque Desportivo da Rodovia, como há sempre várias pessoas no centro da cidade achamos que era uma forma de estarem mais confortáveis e seguras, o pavimento na zona pedonal isso é urgente arranjar”.