As telenovelas brasileiras não são feitas apenas de drama em frente às câmaras- nos bastidores, as discussões são tão ou mais acesas que as fictícias. As atrizes Lília Cabral e Marina Ruy Barbosa foram as protagonistas da última ‘guerra de backstage’.

Segundo a imprensa brasileira, Marina chegou atrasada às gravações da telenovela ‘O Sétimo Guardião’, o que deixou Lília furiosa. "Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso. Garota mimada!", terá dito à colega.

De acordo com as revistas, Marina manteve-se calada, abrindo a boca apenas para justificar o atraso com uma ida ao médico.

No entanto, a assessoria da Globo explicou à publicação TV Foco que houve um problema no ajuste de horários: "Não houve atraso de Marina. Aconteceu uma situação pontual, em que foi preciso ajustar o horário de gravação no mesmo dia, e alguns atores conseguiram se ajustar, outros, não".

Na manhã de domingo, Marina Ruy Barbosa usou as InstaStories para brincar com a situação: "Fui para a balada? Fui. Atrasei para o trabalho? Não".