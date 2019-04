Quando é o suspeito de terrorismo a julgar Portugal. E até o juiz concorda

Há pouco tempo, uma investigação do i revelou problemas de segurança no Campus de Justiça. Na última semana ficou claro que a nossa justiça não está preparada para julgamentos complexos como o do marroquino que é suspeito de estar ligado ao Daesh.

Há suspeitos de terrorismo com azar. Há funcionários de tribunais, juízes, jornalistas, polícias que têm azar. Mas também, diga-se, ainda há uns que têm sorte.

Esta semana começou a ser julgado em Portugal o marroquino Abdesselam Tazi, acusado de recrutar jovens para as fileiras do Estado Islâmico. E, logo no primeiro dia, a segurança deste país pobre – como Tazi já lhe chamou – deixou a desejar. Uma mulher asiática entrou na sala de tribunal depois de ter exibido um documento da embaixada do Japão alegadamente falso e tirou anotações sobre tudo o que ali se passou. Depois disso saiu e foi à sua vida, tendo apenas sido interpelada pelo i à saída.

As falhas de segurança no Campus de Justiça não surpreendem: há falta de polícias, os próprios edifícios dos tribunais têm problemas e os agentes nem sequer podem usar armas dentro das salas de audiência – há o receio de que os arguidos consigam controlar os poucos agentes da PSP disponíveis.

Depois dos problemas da primeira audiência, o tribunal apertou as regras na última quinta-feira e até os jornalistas precisaram de autorização prévia para subir. Nesse dia, no edifício A do Campus estava, além do suspeito de terrorismo, o maior traficante de droga nacional, que respondia em primeiro interrogatório judicial no âmbito da Operação Aquiles – em que estão também a contas com a justiça elementos ligados à Polícia Judiciária.

Felizmente que não foi preciso acontecer nada de muito grave na segunda-feira para que se tivessem tomado medidas – ainda que apenas se perceba a verdadeira gravidade daquela presença quando o SEF e os serviços portugueses conseguirem descobrir quem era a suposta japonesa e para quem trabalha.

Mas comecei este texto por dizer que há suspeitos de terrorismo com azar. Tazi é um deles: não só foi preso por um país pobre como apanhou juízes da Relação que anularam a decisão do juiz Ivo Rosa – que o safava de todos os crimes de terrorismo na fase instrução –, como ainda tem de enfrentar um julgamento onde a segurança não é o prato forte.

Mas o pior, diria, é que há muitas outras pessoas que não são suspeitas de nenhum crime e que têm igualmente de lidar com esse azar, pessoas que não estão a contas com a justiça mas têm a vida em risco porque têm de trabalhar num tribunal nos dias em que estes casos estão a ser julgados – sejam atores da justiça, elementos das forças policiais, seguranças ou cidadãos que livremente queiram assistir a um julgamento. Para garantir a segurança num julgamento em que há uma pessoa suspeita de ligações ao Daesh não bastam dez elementos do GIPS. Viver num país que tem autoridades que acreditam nisso é ter azar.

E já nem vou falar dos problemas que houve com o sistema de videochamada na segunda sessão, que dificultaram a audição de diversas testemunhas que estavam noutras cidades.

Ainda que para mim não seja o mais importante, o juiz presidente do coletivo não se conteve quando a câmara deixou de funcionar: “Isto é um país pobre, como diz ali o senhor Tazi...” As palavras do juiz eram de concordância com o arguido, mas o advogado percebeu o recado e ainda tentou minimizar o que tinha dito o seu constituinte, lembrando que o marroquino também fizera referência ao facto de Portugal ser um país de “pessoas amigas”.

Obviamente que, até condenação definitiva, todos são inocentes, mas o dispositivo de segurança não pode ser construído para estes casos como se os suspeitos de terrorismo fossem inocentes. Mesmo nestes casos que para alguns juízes, como Ivo Rosa, não têm evidências fortes. Todo o cuidado é pouco, sobretudo num Campus de Justiça cheio de falhas de segurança, como uma investigação do i revelou há não muito tempo.

No meio disto tudo, porém, ainda há os que têm sorte. Os funcionários dos pequenos tribunais onde algumas das testemunhas estavam a ser ouvidas estiveram-se nas tintas para os problemas com as videochamadas e às 17h saíram, sem esperar uns minutos que as audições acabassem. Num dos casos acabaram por ser as testemunhas a comandar as máquinas e a ir chamar o próximo fora da sala para que se aproximasse da câmara e respondesse ao coletivo de Lisboa. Por dez minutos, aqueles funcionários deixaram a justiça na mãos das pessoas.

O julgamento está longe do fim, mas Tazi já tem razão numa coisa: isto é um país pobre.

