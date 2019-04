O ex-ministro e antigo presidente do PSD, Marques Mendes assume que “foi um erro” a nomeação da sua mulher para trabalhar num gabinete do Governo do qual fez parte.

“Olhando para trás, acho que foi um erro. Claro que se pode dizer que era então uma prática habitual. É verdade. Era assim nos Gabinetes do Governo como também no Parlamento Europeu. Mas não deixou de ser um erro”, reconheceu Marques Mendes durante o comentário semanal na Sic.

Em 1992, Marques Mendes era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e a sua mulher, Sofia Marques Mendes era adjunta do então secretário de Estado da Agricultura, Álvaro Amaro, que está hoje na direção do PSD.

O social democrata aproveitou ainda para dizer que “com este Governo, houve um excesso de nomeações. Mas, no passado, há que reconhecer, houve menos mas também houve muitas. Houve de mais”.

Para Marques Mendes as nomeações do Governo que envolvem relações familiares é um caso que “enfraquece a democracia e toda a classe política”, avisa.