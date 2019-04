O Benfica venceu esta tarde o Feirense, por 4-1, em jogo da 28ª jornada e voltou a assumir a liderança do campeonato português.

Sturgeon colocou os fogaceiros em vantagem aos 10 minutos, mas os encarnados carimbaram a reviravolta ainda durante a primeira metade - primeiro por Pizzi, através de grande penalidade (40') e, depois, por André Almeida (47').

Já na segunda parte, Seferovic bisou e fixou o resutlado final em 4-1, primeiro com um chapéu a Caio Secco (49') e, de cabeça, em cima do minuto 90. O avançado suíço passa a somar 18 golos na prova, na qual é o melhor marcador.

Com este triunfo, o Benfica volta ao topo da tabela, com 69 pontos, os mesmos que o FC Porto, que na sexta-feira venceu o Boavista (2-0).

Já o Feirense mantém o último lugar na tabela, com apenas 15 pontos em 28 jogos e cada vez mais condenado à despromoção.

Liga NOS | @cdfeirensesad x @SLBenfica | 1-0 | ⚽ Sturgeon 10' | Edson Farias cruzou e o camisola 71 cabeceou com precisão. Está feito o primeiro golo no jogo.

Liga NOS | @cdfeirensesad x @SLBenfica | 1-1 | ⚽ Pizzi 40' | Da marca dos 11 metros, as águias chegam ao empate.

Liga NOS | @cdfeirensesad x @SLBenfica | 1-2 | ⚽ @aalmeidaoficial 45+2' | Foi assim o segundo golo das águias no encontro.

Liga NOS | @cdfeirensesad x @SLBenfica | 1-3 | ⚽ @hariseferovic14 49' | O 17.º golo do avançado suíço no campeonato foi assim.

Liga NOS | @cdfeirensesad x @SLBenfica | 1-4 |



⚽ @hariseferovic14 89' | Cabeceamento com as medidas certas do suíço, que bisa na partida.



11 Ligas | 7 Taças | 2.000 jogos | Mais de 55.000 horas de desporto pic.twitter.com/sdFmmlN43h