O piloto António Torres da Silva capotou esta tarde de domingo na Rampa da Penha, tendo sido transportado, em estado grave, para o Hospital de Guimarães, depois de uma operação de desencarceramento levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

A colisão contra os rails ocorreu na EN 101-2, na localidade de Costa, em Guimarães, na última subida da 41.ª "Rampa da Penha - Paisagem Protegida". O piso estava molhado devido às fortes chuvadas.

António Torres da Silva seguia num BMW 323 i quando subitamente entrou em despiste para a esquerda, embatendo numa pedra. Acabou por partir um pilar e chocar ainda com um penedo antes de capotar e de se enfaixar nos rails do lado direito da via.

A vítima foi transportada para o Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, e apesar do estado considerado grave não corre perigo de vida.