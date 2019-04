A presidente do CDS acusou o Governo de não divulgar informação sobre o incêndio de Pedrógão Grande porque “tem alguma coisa a esconder”.

Assunção Cristas lembrou que “António Costa foi o ministro que negociou e renegociou o SIRESP” fazendo referência à intimação do MAI pelo Tribunal Administrativo de Lisboa para divulgar um relatório sobre as falhas da rede de emergência.

A líder dos centristas falou na presença de centenas de militantes durante num jantar em Felgueiras, fazendo referência a uma notícia do jornal Público que refere que o ministro da Administração Interna "deu dados errados no Parlamento sobre falhas no SIRESP" e que o MAI tem "recusado o acesso" do jornal aos dados.