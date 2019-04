Quase dois meses antes da ida às urnas, as turbinas da campanha para eleições europeias já estão a acelerar e as críticas e apelos ao voto sobem de tom.

Duas semanas depois de estar debaixo de fogo com a chuva de casos de nomeações do Governo com relações familiares, o primeiro-ministro veio pedir de forma direta aos portugueses um “voto de confiança”.

Durante um jantar comício em Braga, António Costa acusou a oposição de usar as europeias para mostrar um “cartão vermelho” ao Governo e de fazer uma campanha com base em “ataques pessoais”, de acordo com a Lusa. Por isso, António Costa pediu para que no dia das eleições – marcadas para dia 26 de maio – os portugueses deem “força” ao Governo, através dos votos nas europeias.

Também Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, – que sustenta a solução governativa – fez um apelo ao voto e lembrou que nas eleições europeias também se decidem condições do próximo Governo em matérias de investimento ou laborais. “Que ninguém pense que a Europa é lá longe porque vai estar no cheque de pensão, no recibo do salário, nas condições do centro de saúde, vai estar na sala de aula ou no transporte”, disse Catarina Martins, de acordo com a Lusa.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, diz que o partido está a ser alvo de uma campanha de “ódio”, de “difamação” e de “ajustes de contas” por ter estragado a “festa” e ter feito parte da geringonça. No entanto, o líder comunista não especificou os casos de “infâmia e mentira” a que se refere.

Troca de acusações entre PS e PSD O primeiro-ministro, que é também secretário-geral do PS, aproveitou ainda para comparar o trabalho de Pedro Marques, cabeça de lista pelo PS, com Paulo Rangel, cabeça de lista pelo PSD. Para António Costa Pedro Marques “tem muito trabalho feito ao serviço de Portugal e dos portugueses”, ao contrário de Paulo Rangel que, para o primeiro-ministro, “nada de útil fez por Portugal” no Parlamento Europeu, frisando que “quem já deu provas de trabalhar cá, vai trabalhar lá”, refere a Lusa.

Em resposta, Paulo Rangel acusa o PS de “ataque pessoal” lembrando que no ranking de produtividade dos eurodeputados ocupa uma posição na tabela que fica acima “de todos os candidatos socialistas que estão na lista do PS”. Para o cabeça de lista do PSD, as acusações dos socialistas revelam que o PS está “muito nervoso”.