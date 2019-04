O empresário José Carlos Lavouras acusado no âmbito da mega operação ‘Lava Jato’ saiu do Brasil antes de ser preso. Jornalista de um programa da rede Globo vieram agora descobri-lo a viver em Portugal, onde tem uma vida de luso no Porto.

Lavouras tem dupla nacionalidade portuguesa e brasileira e segundo a Globo, encontra-se em liberdade porque a Justiça portuguesa decidiu não o extraditar.

O empresário, apelidado no Brasil de ‘chefe da máfia dos ónibus do Rio de Janeiro’, vive na zona da Boavista, numa casa com quatro quartos que avaliada em cerca de 805 mil euros, registada em nome da sua mãe. A Globo revelou também que se desloca em carros de luxo pela cidade, sempre com motorista.

Um dos jornalistas brasileiros confronta-o, mas o empresário preferiu não falar.

De acordo com o Jornal de Notícias, Lavouras é agora um dos donos das empresas portuguesas: Gondomarense e Águas de Carvalhelhos. O Ministério Público português terá aberto dois inquéritos por suspeitas de branqueamento, mas a sua defesa sublinha que as sociedades em Portugal nada têm a ver com o ‘Lava Jato’.



Sublinhe-se que Lavouras é suspeito de ter procedido ao pagamento de subornos a autoridades estatais do Rio de Janeiro. O empresário esteve à frente do Conselho da Fetranspor, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (que junta dez sindicatos) durante 30 anos. O próprio terá conseguido 40 milhões de reais (9,2 milhões de euros), graças ao esquema de corrupção.