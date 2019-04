Dois acidentes na A4, este sábado entre a zona de Vila Real e de Amarante, deixaram seis pessoas feridas, quatro das quais são crianças.

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, revelou que o capotamento de um carro no sentido Vila Real - Amarante feriu três crianças, uma delas com gravidade, e um adulto, segundo o Correio da Manhã.

Pouco depois, mas no sentidocontrário, um choque entre dois carros deixou ferimentos ligeiros, numa quarta criança.

As vítimas foram todas assistidas no local e transportados para o hospital de Vila Real.

Sublinhe-se que a queda de granizo terá provocado vários acidentes no sábado e esta manhã nas estradas do Norte do país.