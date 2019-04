Uma forte explosão ocorreu, na noite de sábado, num prédio de luxo na capital francesa.

A explosão e o incêndio que lhe terá dado início deixaram 30 famílias sem casa, mas não há registo de vítimas.

Nas redes sociais, imagens e vídeos mostram o choque da explosão e as chamas a saírem do prédio.

Segundo as informações das autoridades francesas, o edifício situa-se no 19.º arrondissement, no norte de Paris.