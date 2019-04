Um carro capotou este sábado, na zona onde nevou, na Serra da Cabreira, no concelho de Vieira do Minho, do distrito de Braga.

Apesar do aparato, não se registaram feridos e as forças de socorro e de segurança, como os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e a GNR de Vieira do Minho, removeram o automóvel.