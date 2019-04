Depois de ter sido submetido a uma cirurgia para substituição de uma válvula cardíaca, Mick Jagger recorreu ao Twitter para falar sobre o seu estado de saúde e agredecer à equipa hospitalar que o acompanhou.

Na mesma publicação, o protagonista do Rolling Stones agradeceu também aos fãs "todas as mensagens de apoio".

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.