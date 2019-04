Rui Rio não passou ao lado da polémica das nomeações de familiares no Governo, que tem vindo a marcar os últimos dias. Na sua visão, é “quase impossível redigir uma lei porque estamos no domínio da ética”, defendeu à margem da sessão de encerramento da Comissão Autárquica do PSD do Porto.

Ainda assim, o presidente do PSD defendeu que "é possível melhorar alguns aspectos da lei", mas não antes das eleições, visto que "vai ser cada um a tentar ser mais violento do que o outro e a tentar mostrar mais seriedade do que o outro".

“Mexer-se na lei em climas pré-eleitorais é muito difícil. Cometem-se erros e exageros para mostrar trabalho ao eleitorado”, considerou.