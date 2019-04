O IV Meeting de Equipas de Salvamento em Meio Urbano iniciou-se esta sexta-feira, no Porto, prolongando-se pelo fim de semana, em vários pontos estratégicos da cidade, com a participação de 14 equipas de bombeiros, entre as quais uma inglesa e outra espanhola.

A prova, IV Meeting de Equipas de Salvamento em Meio Urbano (MESMU), organizada pela Câmara Municipal do Porto, através do seu Batalhão de Sapadores Bombeiros, “tem como principais objetivos a saudável competição e troca de conhecimentos entre os elementos de equipas de salvamento em grande ângulo das diversas equipas de resgate”.

Segundo considerou ao i o comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, major Carlos Marques, “esta quarta edição tem a maior participação de sempre de equipas e vai desenrolar-se em seis cenários diferentes de atuação, com uma vertente competitiva e igualmente de partilha de conhecimentos e experiências no âmbito do resgate urbano”.

“Este meeting assume também especial importância em cidades como a do Porto, que tem ruas bastante estreitas, onde o resgate através de viaturas de socorro não é possível e tem de ser feito através de técnicas usando cordas, aliás, como sucede também em Lisboa”, afirmou aquele oficial superior da Arma de Engenharia acerca deste evento que constitui já uma referência internacional na área das técnicas e táticas de resgate em meio urbano.