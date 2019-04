Os cabeças de lista do partido de Assunção Cristas às legislativas foram aprovados hoje com mais de 80% dos votos numa reunião do Conselho Nacional do partido.

A lista teve 100 votos a favor (82,6%), 14 contra, seis nulos e um branco e entre as novidades destacam-se Sebastião Bugalho, ex-jornalista, de 23 anos, que será candidato em sexto lugar por Lisboa, na quota da direção nacional e Raquel Abecassis, ex-jornalista da Rádio Renascença, que vai encabeçar o distrito de Leiria. Também Rui Lopes da Silva, ex-jornalista da RTP, e atual chefe de gabinete de Assunção cristas, vai encabeçar o distrito de Coimbra.

Relativamente às europeias, o Conselho também aprovou a lista, encabeçada por Nuno Melo mais uma vez, com 91% de votos a favor.