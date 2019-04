A agência de notação financeira canadiana DBRS alterou para positiva a perspetiva da notação da dívida pública portuguesa. O relatório que acompanha esta avaliação diz que o crescimento económico português se deverá manter acima da média da União Europeia e elogia o equilíbrio que se tem verificado nas contas externas e na redução do crédito mal parado, o que tem contribuído para reforçar a estabilidade do setor financeiro. Além disso, destaca a aproximação do saldo orçamental do equilíbrio e a significativa diminuição do rácio da dívida pública face ao PIB.

O ministério das Finanças lembra que esta melhoria «mantém o ciclo de valorização da dívida da República Portuguesa iniciado em setembro de 2017 por parte das quatro principais agências de rating a nível global e traduz a confiança na evolução que se tem verificado tanto na economia como nas finanças públicas portuguesas».

Recorde-se que, a taxa de juro das obrigações portuguesas a 10 anos no mercado secundário tem estado ao longo da última semana sempre abaixo de 1,30%, um valor sem paralelo histórico, e o diferencial face a Espanha tem também vindo a reduzir-se ao longo de 2019.

Mário Centeno lembra que “a consolidação do equilíbrio das finanças públicas portuguesas tem permitido a redução sustentada dos custos de financiamento do Estado que só em 2018, face a 2015, significou uma poupança em juros superior a 1.250 milhões de euros. Mas juros

mais baixos são também uma boa notícia para as famílias e as empresas, que podem assim investir a custos mais reduzidos. Não estamos, portanto, a falar de um indicador abstrato, mas de uma orientação política com impacto concreto na vida das pessoas.”

A DBRS manteve o rating de Portugal inalterado na última avaliação, em outubro do ano passado, em ‘BBB’, com tendência estável. A agência, que é a quarta maior do mundo, foi a única que manteve Portugal acima do patamar de ‘lixo’ durante a crise das dívidas soberanas.