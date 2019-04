Ozzy Osbourne cancelou todos os concertos que tinha agendados para 2019, depois de ter sofrido uma queda na sua casa, em Los Angeles, onde recuperava de uma pneumonia, anunciaram os seus representantes num comunicado divulgado nas redes sociais.

A queda, que resultou em fraturas numa vértebra na zona do pescoço, na clavícula e em seis costelas, veio agravar as lesões com que o cantor de 70 anos tinha ficado depois de uma outra queda, em 2003.

“Não posso acreditar que terei que reagendar mais datas. As palavras não são suficientes para explicar o quão frustrado, chateado e deprimido estou por não poder estar em digressão agora”, afirma Ozzy Osbourne, citado no comunicado divulgado nesta quinta-feira, em que promete terminar a digressão, em novas datas: “Estou grato pelo amor e o apoio da minha família, da minha banda, dos meus amigos e dos meus fãs, é realmente o que me faz continuar. Saibam que estou a ficar melhor a cada dia… Vou recuperar… Vou terminar a minha digressão… Vou voltar!”

Os espetáculos cancelados serão reagendados para a partir de fevereiro de 2020. As datas para as digressões pelo Reino Unido e o resto da Europa serão anunciadas em breve.