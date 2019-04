Os amantes do futebol dos anos 90 tiveram esta quinta-feira lembranças felizes desses tempos com um jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Roménia. Aos 89 minutos do embate entre o Universitatea Craiova e o Viitorul Constanta, Hagi passou e Rivaldo fez o 1-2 final para os visitantes.

Parece confuso, mas é bastante fácil de explicar: os criadores do tento são filhos de Gheorghe Hagi, provavelmente o melhor futebolista romeno de sempre (conhecido como Maradona dos Cárpatos), e Rivaldo, lendário atacante brasileiro (eleito melhor do mundo em 1999). Ianis Hagi, de 20 anos, e Rivaldinho, de 23 (que passou pelo Boavista em 2015/16, fazendo apenas quatro jogos), atuam no Viitorul, que tem Gheorge Hagi como presidente... e treinador, e contribuíram de forma decisiva para a reviravolta no marcador.

O Universitatea Craiova entrou a ganhar, marcando logo aos dois minutos por Bancu (assistido pelo português Carlos Fortes). O Viitorul viria a conseguir o empate aos 77, num belo remate de Houri, e aos 89' surgiu o golo decisivo, com o jovem Hagi a fazer um passe picado por cima da defesa contrária e o jovem Rivaldinho (que se chama mesmo Rivaldo, tal como o pai) a atirar para o 1-2 final.

Pode ver aqui o resumo do jogo, com o golo da sociedade Hagi-Rivaldo a partir dos 5:40 minutos: