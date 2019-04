As imagens estão a ser partilhadas nas redes sociais, conjuntamente com a indignação de quem vê a praia Deserta em Cabanas de Tavira, no Algarve, coberta de lixo.

De acordo com as associações de ambientalistas, esta poluição é o resultado das dragagens feitas no rio Gilão.

A Docapesca, empresa responsável por estas dragagens, já reagiu e garante que não há provas de que seja essa a causa do lixo que tem surgido no areal.

Os trabalhos, que não eram realizados há 30 anos, começaram no ano passado com o objetivo de melhorar as condições de navegabilidade no canal.