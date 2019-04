A luta pelo título segue tão animada quanto aquele filme que estamos a ver no cinema e, por não querermos perder um segundo, descobrimos a quantidade de tarefas que, afinal, somos capazes de fazer num intervalo de sete minutos. E, depois, a sensação única de dever cumprido quando regressamos à sala e as luzes ainda estão a desvanecer-se.

No que à i Liga diz respeito, FC Porto e Benfica continuam a ser os protagonistas desta longa-metragem, com o Sporting e o Braga a surgirem em segundo plano – mas, ainda assim, a assumirem um papel fundamental na luta secundária designada Liga Europa.

São, aliás, os azuis-e-brancos os primeiros a entrar em cena no próximo episódio, que vai para o ar já esta noite. O FC Porto recebe esta sexta-feira o Boavista e vai tentar chegar à liderança provisória do campeonato no encontro que marca a ronda inaugural da jornada 28.

Jornada 28! Isto significa que numa sala de cinema começamos a aproximar--nos daquela fase em que começam a surgir os planos abertos com paisagens para lentamente começarem a encaminhar-nos para o fim da história.

O balde de pipocas, por esta altura, já terminou.

A sete rondas de ser conhecido o campeão 2018/19, o FC Porto segue com os mesmos 66 pontos que o Benfica, que está instalado no primeiro lugar.

A grande diferença – para além da posição que assumem – passa, desta forma, pelo contexto que chegam ao pré-sprint final da prova.

Por agora, Sérgio Conceição e companhia têm razões para sorrir depois da vitória na Pedreira, na última jornada do campeonato português, num jogo tão importante como acaba por ser matar o vilão das histórias.

Além disso, o FC Porto voltou a vencer no mesmo campo, dias depois, com um empate a ser mais do que suficiente para levar o dragão até ao Jamor, onde já tinha prioridade sobre os bilhetes depois do 3-0 na primeira mão da prova.

Entretanto, ficaram os azuis-e-brancos a saber com quem vão contracenar nesta final da Taça de Portugal: o Sporting. O leão quis muito mais o papel e fez o Benfica chumbar num casting graças a um golo de Bruno Fernandes.

Como tal, os encarnados focam-se cada vez mais no campeonato, em que vão entrar em ação, no domingo, em Santa Maria da Feira.

O Feirense, na última posição na tabela – e cada vez mais com o seu destino condenado à despromoção –, vai tentar lançar o último charme frente a uma águia que deixou Alvalade com a asa ferida, mas sem ter espaço para queixar-se das dores da água oxigenada.

Também no domingo, o Sporting recebe o Rio Ave, com obrigação de defender o 3.o lugar na tabela, alcançado na passada semana. Com os mesmos 58 pontos que o conjunto de Abel Ferreira, e arredado da luta pelo título, assegurar o posto que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Europa torna-se uma missão obrigatória para a turma leonina. O conjunto verde-e-branco mantém, de resto, a esperança viva nas competições secundárias.

Uma repetição da final da Taça da Liga – que os comandados de Marcel Keizer venceram diante do FC Porto – é o que os adeptos leoninos pedem agora para o jogo derradeiro da prova rainha do futebol português.

Até para limparem as lágrimas que escorreram das bancadas ao campo do Jamor no último ano, num final trágico de um filme cuja repetição ninguém quer ver.