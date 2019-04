O novo luxo? Viver!

É notório até aos olhos dos mais incautos que nos encontramos numa época de enorme mudança na nossa sociedade. Passámos os últimos 100 anos numa escalada de consumismo que se tornou, num certo momento, desenfreado e uma verdadeira obsessão. As pessoas passaram a orientar a sua vida, os seus recursos e os seus momentos em função do dinheiro e do que ele pode adquirir. Deixámos, por isso, de viver e passámos a depender, tal e qual como de uma droga, do que podemos comprar - e que depois necessitamos mostrar para nos sentirmos valorizados e preenchidos. Um preenchimento aparente e sem o mínimo de sustentabilidade. No fundo, invertemos as nossas prioridades e trocámos as necessidades até chegarmos aqui.

Quando digo que estamos numa fase de transformação é precisamente porque acho que nos últimos anos temos percebido o mal que isto nos tem feito, onde nos tem levado e que esta aparente satisfação não passa de pura ilusão. Então de que precisamos verdadeiramente? Que procuramos? Procuramos vivências. Cada vez mais conseguimos vislumbrar um futuro menos focado na ostentação e mais nas experiências não tangíveis, que o dinheiro não pode comprar e que nos aproximam mais do que é simples, do que é concreto, com sabor a real. Vemos isso, por exemplo, nos hotéis. Um estudo recente feito nos países escandinavos mostrou que as pessoas querem cada vez mais trocar o quarto luxuoso num hotel de 5 estrelas pela experiência de ficarem num espaço onde possam confraternizar e socializar com outras pessoas e onde consigam viver momentos diferentes. Especiais.

Parece-me, olhando para os mais novos, que este é o caminho que se segue. Mais vida e menos posse, mais emoções, sentimentos, aposta nas relações do que propriamente na volatilidade momentânea do que nos tolda a visão. Vejo quem tem mais a querer mostrar cada vez menos. Sem necessidade de se expor. Subtileza e discrição. Passar despercebido. Nota--se isso também nos aspetos mais transversais da nossa vida. No trabalho, por exemplo, cada vez estamos menos dispostos a dar todo o nosso tempo. Procuramos a qualidade de vida e estamos disponíveis para não ganhar tanto mas sermos mais saudáveis e felizes. Ter flexibilidade no trabalho, sermos donos do nosso próprio tempo. Seguros de nós, ajustar a nossa criatividade e rentabilidade com a forma como geramos lucro à nossa própria maneira, mas sabendo sempre que o tempo é nosso, e não de quem nos contrata.

O luxo sempre teve uma forma muito visual, feita de aparências e lugares que se tornaram comuns. É, hoje em dia, para massas. O novo é agora mais sofisticado e sensorial, apoiado na autenticidade ao invés da exclusividade. É, aliás, uma das grandes palavras deste início de século. A inclusão por troca com a exclusão. Passou assim a ser um conceito mais prático, feito de gente com vontade de viver e de sonhar. Fugir das horas perdidas no trânsito e apostar na flexibilidade, numa vida mais humanista e assente no melhor que as relações humanas têm para dar. Um dos segredos desta nova forma de encarar o que nos rodeia é pararmos de viver em função do que os outros pensam, da aprovação dos que estão à nossa volta, mas sim do bem-estar pessoal e do que acreditamos ser mais certo e que nos tornará mais concretizados. Procurar uma vida menos ligada à ostentação e mais à plenitude dos sentimentos, mas acima de tudo prezando muito a nossa liberdade, afastando-nos do que nos pode condicionar e aproximando-nos do que nos preenche, no sentido mais puro e mais profundo da palavra.