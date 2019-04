Na apresentação da expansão do metro do Porto, o primeiro-ministro afirmou estar em causa "um caminho que não pode parar". Desta forma, "o programa nacional de infraestruturas", elaborado pelo Governo e "em debate na Assembleia da República", prevê que, no "próximo ciclo de programação", seja feito um “investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolvimento na rede transportes da AMP".

António Costa declarou ainda, de acordo com a Lusa, que "essa verba já não será gerida pelo Governo, mas integralmente pela AMP, que devidamente afetará a sua estratégia de desenvolvimento do território". O primeiro-ministro explicou ainda que estão em causa 600 milhões de euros para um nova expansão do metro do porto e 200 milhões para as “redes de metrobus”.