Para esta sexta-feira, estão previstos aguaceiros para todo o país, que podem ser acompanhados de granizo e de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão continuar baixas e a temperatura mais alta do dia de hoje vai atingir 16 graus Celsius, em Faro e Sagres.

Já em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 7 e os 13 graus Celsius e no Porto as temperaturas deverão oscilar entre os 7 e os 12 graus.

O distrito mais frio deverá ser a Guarda.