Lembrem-se do Simplex e acabem com a corrupção

Esta semana ouvi três ou quatro histórias arrepiantes da prepotência dos serviços camarários de duas câmaras diferentes, tornando-se óbvio que os casos relatados seriam facilmente resolvidos com o recurso ao suborno. “Há alguns anos era muito pior”, dizia-me um dos infelizes contemplados com a discricionariedade camarária. Sou insuspeito para falar de José Sócrates, mas se alguma coisa de bom fizeram os seus Governos foi a invenção de uma coisa chamada Simplex, que tanto facilitou a vida a milhões de pessoas.

Por que razão não se alarga e aprofunda a história do Simplex a toda a máquina do Estado? Por exemplo, se uma pessoa entrega numa câmara um projeto para a construção de uma casa, qual a razão para esse pedido não estar visível para todos e que todos possam perceber as razões do chumbo ou da aprovação? Quem diz uma casa diz um simples muro... Se uma empresa ou um particular concorre a uma determinada obra, qual a razão para os argumentos favoráveis ou desfavoráveis não serem públicos?

Dizendo de outra forma mais direta: porque escondem as câmaras e os serviços governamentais decisões que têm de ser públicas? Qual a razão para não se saber que o fulano A pode construir em determinado local e o B pode?

Os governantes gostam muito de falar nos países nórdicos quando lhes convém mas, quando a sua prepotência fica em causa, já gostam de dizer que não temos ainda meios que nos permitam copiar os melhores modelos escandinavos.

P. S. Ontem fui responder mais uma vez em tribunal como testemunha e saí de lá a pensar o mesmo que da maioria das vezes que já lá tinha ido. Os tribunais, leia-se leis, têm de se modernizar e arranjar forma de evitar tanta perda de tempo. Pelo menos cinco pessoas ficaram com a manhã estragada para irem dizer o óbvio. Que, num país democrático, as pessoas têm o direito à opinião e que quem assim não pensa devia ser obrigado a pagar uma multa altíssima - no caso de perder o caso - para não fazer desse expediente uma forma de vida.