“Maçonaria de Portas Abertas” é uma iniciativa do Grande Oriente Lusitano (GOL) que vai realizar-se durante este fim de semana no Museu Maçónico Português, em Lisboa.

A iniciativa prevê a realização de uma Feira do Livro, uma exposição sobre o património cultural do GOL e um evento chamado “Cápsula do Tempo” que visa reproduzir momentos históricos relacionados com a maçonaria.

Durante os dois dias há ainda tempo para discutir o papel da maçonaria. José Manuel Anes, ex-grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal, vai dar uma conferência sobre esoterismo e António Ventura, historiador a autor do livro sobre a história da maçonaria em Portugal, vai falar sobre a maçonaria. Há ainda uma visita guiada com o antigo diretor do Museu Maçónico, António Lopes.

Todas as iniciativas são abertas ao público em geral.