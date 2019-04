Gabriel não jogará mais esta época. De acordo com o boletim médico do Benfica, revelado esta quinta-feira, o médio brasileiro contraiu um "entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno".

Segundo avança a TSF, esta lesão obrigará o jogador a falhar o resto da temporada, já que a recuperação obriga a uma paragem não inferior a dois meses.

Recorde-se que Gabriel se lesionou durante o jogo desta quarta-feira frente ao Sporting, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.