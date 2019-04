O açafrão-da-terra, conhecido também como curcuma, turmérico, raiz-de-sol, açafrão-da-índia.... está por todo o lado. Esta especiaria com poderosas propriedades anti-inflamatórias é um alimento que todos nós precisamos de conhecer e incluir na nossa vida ou até tomar como um suplemento, regularmente. O açafrão é atualmente uma das especiarias intensivamente estudadas, com milhares de artigos de pesquisa publicados que asseguram que tem o poder da cura. Além de tudo de bom ainda atribui um sabor único de terra. Eu cresci rodeada de especiarias e se há algo que me traz boas recordações é o Chai, que enchia a casa de harmonia. Com essa memória em mente, recriei o meu Chai com açafrão, simples prático e rápido, mas o melhor é que é uma versão bem mais saudável.

Experimente.

O MEU CHAI COM ACAFRÃO-DA-TERRA

Ingredientes

2 copos de leite vegetal

3 vagens de cardamomo

2 a 3 paus de canela

1 pedaço de gengibre fresco laminado

2 saquetas de chai

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 pitada de sal dos Himalaias

1 colher de sopa de mel selvagem

Método

1. Num tacho coloque o leite em lume brando, deixe aquecer

2. Adicione as especiarias e as saquetas de chai, mexa por 3 minutos

3. adicione o mel

4. Coe e sirva em canecas