Os setores de atividade elegíveis no European Investment Advisory Hub (EIAH) são investigação, desenvolvimento e inovação, energia, transportes, desenvolvimento urbano, PME e empresas de pequena-média capitalização (small mid-caps), informação e comunicação, ambiente, capital humano, cultura e saúde.

São oferecidos oferecidos pelo EIAH (European Investment Advisory Hub) serviços como avaliação preliminar da ideia de projeto, aconselhamento técnico, legal e financeiro, formação e apoio ao nível da implementação. Para cada projeto selecionado é sempre nomeada uma equipa de consultores, internos e/ou externos ao BEI, que trabalham junto dos respetivos promotores, de maneira a otimizar resultados.

Muitas das empresas desconheciam que o financiamento que obtiveram para as suas empresas provieram dos Instrumentos Financeiros da IFD. Os investidores por seu lado explicaram a importância de Instituições como a IFD para obtenção de fundos para investir nas empresas.

A apresentação, a cargo de European Investment Advisory Hub realizou-se em sessões divididas por vários temas, sendo que a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) é a porta de entrada para os empresários portugueses acederem a equipas especializadas de consultores internos ou externos ao Banco Europeu de Investimento (BEI) que poderão fazer a avaliação preliminar da ideia do projeto ou dar aconselhamento técnico, legal e financeiro ou formação.

No final das sessões, antes de promover o networking entre investidores, especialistas e empresas, houve vários painéis, moderados pela IFD, com o objetivo de explanar a relação entre os investidores e os investidos e ainda demonstrar a importância da IFD no tecido empresarial português.

Resultado de uma parceria realizada entre o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Comissão Europeia (CE), no âmbito do Plano de Investimento para a Europa / Plano Juncker, esta iniciativa tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos projetos de investimento executados ao nível da União Europeia, promovendo e disponibilizados serviços de consultoria e assistência técnica a entidades públicas e privadas, locais e/ou nacionais, promotoras de determinados projetos.