Com o objetivo de promover uma utilizaçãomais sustentável. O IKEA decidiu testar em Portugal o aluguer de mobiliário e artigos de decoração.

"O nosso sucesso no futuro estará na nossa capacidade de reformular e melhorar o modelo de negócio da IKEA. Testar a oferta de leasing é uma das maneiras pelas quais nos desafiamos a cumprir a nossa estratégia de transformação e de nos tornarmos um negócio mais acessível, conveniente e sustentável", refere Jesper Brodin, CEO do Grupo Ingka, em comunicado .

“O objetivo é oferecer um serviço de leasing através de um modelo de assinatura, permitindo à IKEA manter a propriedade do produto para garantir a reutilização tantas vezes quanto possível antes da reciclagem de materiais e componentes no final da vida útil”, lê-se no mesmo comunicado.

Neste momento estão a ser desenvolvidos estudos na Holanda, Suécia, Suíça e Polónia. O objetivo é, em 2020, aplicar este modelo nos restantes 30 mercados onde o Ikea existe. Um deles é Portugal.