"O Rei Leão", "Gladiador", "Piratas das Caraíbas", O “Código Da Vinci”, “O Cavaleiro das Trevas”, “Inception” ou "Interstellar". Uma lista de luxo para um compositor de luxo, que ontem esgotou o Altice Arena com “The World of Hans Zimmer – a Symphonic Celebration”. E como sala esgotada merece nova data, ei-la: a orquestra está de volta em dezembro, no dia 8, ao mesmo local.

Um espetáculo multidisciplinar onde o público pode, pela primeira vez, desfrutar de projeções visuais de sequências de filmes a acompanhar a música criada por este que é um dos mais conhecidos e influentes compositores de filmes da atualidade, que já arrecadou um Óscar, de um Grammy e de um Globo de Ouro

Embora o compositor não esteja presente nos espetáculos, Zimmer atua como diretor musical e curador da digressão, que contará com amigos de longa data e colegas. O próprio compositor passou meses a transformar as suas bandas sonoras em salas de concerto opulentas e foi decisão do compositor realizar a estreia mundial dos seus trabalhos que vão desde o “O Rei Leão” ao “Gladiador” na Alemanha, sua terra natal.

Além disso, vários solistas participam nesta celebração sinfónica, como Pedro Eustache, o flautista da banda sonora de “Os Piratas das Caraíbas” que se apresentou na digressão “Live”. A orquestra, que continuará a sua digressão pela Europa antes de voltar a Portugal, é dirigida por Gavin Greenaway.