Qualquer semelhança com outras realidades – alguém falou em Portugal?... – será pura casualidade. Reinhard Grindel, até agora presidente da federação alemã de futebol (DFB), pediu a demissão após ter vindo a público a revelação de que aceitou um relógio de luxo (avaliado em seis mil euros) oferecido por Grigoriy Surkis, um oligarca ucraniano que é também vice-presidente e membro do Comité Executivo da UEFA – tal como Grindel, que ocupa ainda igual cargo na FIFA.

“Não dei qualquer apoio em troca e presumi que tinha permissão para aceitá-lo como um presente particular. Não conhecia a marca do relógio nem tinha ideia do seu valor. Todos os que me conhecem sabem que não sou ganancioso. Peço desculpa”, explicou Reinhard, salientando ainda assim ter ficado incomodado por ser quase obrigado a deixar o cargo na DFB devido à polémica criada em torno do assunto: “O senhor Surkis não tinha quaisquer interesses financeiros na DFB. Nunca me pediu quaisquer favores, antes ou depois disso. Não vi conflito de interesses, foi um presente particular sem qualquer relação com a federação ucraniana ou empresas comerciais. Aceitei por educação”.

Esta não era, todavia, a única acusação a pender sobre Grindel – que, de acordo com o periódico alemão Bild, terá recebido o relógio há um ano e meio como presente de aniversário. A revista Der Spiegel conta ainda que o dirigente ‘se esqueceu’ também de declarar rendimentos no valor de 78 mil euros na qualidade de presidente da empresa que faz assessoria de comunicação à DFB entre 2016 e 2017.

Nem Beckenbauer escapou Reinhard Grindel assumiu o cargo de presidente da DFB em abril de 2016, substituindo outro dirigente que havia saído debaixo de grande polémica. Wolfgang Niersbach havia pedido a demissão seis meses antes, numa altura em que era acusado de ter participado num esquema de manipulação de votos para a Alemanha ganhar a eleição de anfitriã do Mundial 2006 – a Procuradoria de Frankfurt acusava a DFB de ter pago 6,7 milhões de euros à FIFA para ‘comprar’ a atribuição da prova, num caso que ainda continua sob investigação. Em setembro de 2016, de resto, as autoridades suíças anunciaram, ainda em relação à candidatura alemã à organização do Mundial 2006, a abertura de um procedimento criminal contra Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão e mundial, mas também Niersbach e Theo Zwanziger, presidente da federação alemã à data da candidatura.

Ao chegar à presidência da DFB, Grindel prometeu “total transparência” na gestão do organismo. Agora, o dirigente de 47 anos torna-se o presidente com reinado mais curto nos 114 anos de história da entidade, sendo substituído de forma interina (até setembro) pelos vice-presidentes Rainer Koch e Reinhard Rauball, que também já tinham feito a ponte após a saída de Niersbach.

“Quando se está num cargo tão importante e acusações destas vêm a público, deve ter-se pelo menos argumentos que as arrumem para o lado de forma imediata. Mas a DFB continua a caminhar por areias movediças...”, realçou Lothar Matthaus, lendário atleta alemão.

A contestação a Reinhard Grindel, refira-se, não surgiu apenas agora. Há já vários meses que várias decisões do ex-presidente da federação alemã eram criticadas: desde os comentários (entendidos por muitos como discriminatórios e até racistas) para com os médios Gundogan e Ozil, após estes aparecerem numa fotografia com o presidente turco, Reçep Erdogan – ambos têm ascendência daquele país –, à renovação de contrato por mais quatro anos com o selecionador Joachim Low antes do Mundial, quando vários setores da opinião pública germânica consideravam estar na hora de iniciar um novo ciclo na Mannschaft.

Mesmo perante os adeptos alemães, a popularidade de Grindel tem vindo a cair pique nos últimos meses. A decisão de promover, em todas as jornadas, a realização de um jogo à segunda-feira à noite foi recebida com manifesto desagrado, bem como o combate ao uso de pirotecnia nos estádios – tornaram-se frequentes as exibições de tarjas com críticas explícitas à federação um pouco por todos os recintos do futebol alemão.

Presidente do Bayern preso Nos últimos anos, como se pode perceber, o futebol alemão tem sido fértil em polémicas dentro e fora do campo. Alguns meses antes do Mundial 2006, o tal organizado pela Alemanha – que terminou no último lugar do pódio, depois de bater Portugal (3-1) no encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares –, a DFB abriu uma megainvestigação a um escândalo de corrupção a envolver árbitros e jogadores. Robert Hoyzer confessou ter apostado em partidas que ele próprio iria apitar na segunda e terceira divisões e também na Taça.

Hoyzer acabou por ser irradiado do futebol e condenado a dois anos e meio de prisão e Dominik Marks, também árbitro, foi igualmente irradiado e condenado a um ano e meio de cadeia. Outros juízes foram suspensos, por encobrimento e aceitação de suborno, num esquema que terá movimentado cerca de dois milhões de euros.

Em março de 2014, Uli Hoeness, antigo internacional alemão e então presidente do Bayern Munique, o maior clube do país, foi condenado pela justiça da capital da Baviera a cumprir três anos e meio de prisão efetiva por evasão fiscal depois de admitir não ter declarado 28,5 milhões de euros – que estariam escondidos numa conta secreta na Suíça. Hoeness, diga-se, havia optado em janeiro do ano anterior por se denunciar a si próprio ao Fisco, numa tentativa de regularizar a situação e evitar a pena de prisão.

A Procuradoria de Munique, porém, considerou que o dirigente tomou essa atitude apenas por temer que o caso fosse divulgado em breve pela comunicação social alemã e, por isso, não a teve em consideração aquando do julgamento. Hoeness acabou por sair em liberdade a 29 de fevereiro de 2016 e, em agosto do mesmo ano, anunciou a intenção de se voltar a candidatar à presidência do Bayern. Três meses depois, surgiu como candidato único e foi reeleito com mais de 97 por cento dos votos, mantendo-se no cargo até hoje.