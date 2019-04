A pouco mais de quatro meses da sua data de estreia, a 22 de agosto, existe já uma grande expetativa em relação a Variações. Nem da vida nem da hora de ver a sua história adaptada ao grande ecrã há indiferença perante a carreira do popular cantor. Variações, um filme biográfico de um dos maiores da música portuguesa e uma das películas mais aguardadas dos últimos anos, apresentou o seu primeiro trailer em dezembro. Mas, no verão passado, o i assistiu às gravações em Lisboa e no Minho, antevendo alguns aspetos do filme biográfico. Sérgio Praia, no papel de António Variações, está à frente de um elenco que integra Filipe Duarte, Teresa Madruga, Victoria Guerra, Lúcia Moniz, Diogo Branco e Cristóvão Campos.

Um filme marcante, que emocionou quem assistia às gravações, até alguns elementos da própria equipa de filmagens, que apesar de muitos anos de experiência se deixaram tocar pelos momentos mais enternecedores. Por exemplo, quando António Variações dedica à mãe a música com o seu nome, Deolinda de Jesus, durante um espetáculo na sua aldeia natal, da freguesia de Fiscal, no concelho de Amares (Braga). Ou quando vai com o seu companheiro até ao rio Homem, no Minho, dentro de um Peugeot 504 carregado de malas, sem conseguir disfarçar os sintomas da doença que, afinal, já era do conhecimento de Fernando Ataíde (aqui representado por Filipe Duarte), que era, tal como António Ribeiro (António Variações), cabeleireiro de profissão. Já para não falar de uma cena dramática - a ocasião em que, no hospital, o artista se depara com a morte iminente e vai compondo a sua última canção, Quero Viver, juntando muitas pessoas num corredor da enfermaria.

O filme Variações, realizado por João Maia, retrata toda a vida de António Ribeiro, que todos conheciam por António Variações, barbeiro e figura da movida lisboeta no final dos anos 70, perseguindo o seu sonho de se tornar cantor e compositor, apesar de “não saber uma nota de música”. Um “pormenor”: o êxito musical chegou em poucos anos.

A história do cantor, produzida pela David & Golias, Cinema e Produção Audiovisual, foca o processo de transformação do jovem António Ribeiro “em António Variações, o artista excêntrico e popular cuja carreira fulgurante foi interrompida pela sua morte, em 1984”, diz o realizador. “É uma homenagem a todos os que ainda hoje perseguem os seus sonhos aspirando transformar as suas vidas”.

A rodagem do filme Variações reavivou memórias nas ruas de Amares. As últimas filmagens decorreram na praia de Felinhos, da freguesia de Lago, em Amares, depois de realizadas na freguesia de Fiscal, com as tradicionais descidas pelo rio Homem do compasso pascal em barcas, retratando o ano de 1956, as últimas cerimónias em que António Ribeiro (António Variações) participou antes de ir para Lisboa, então com 12 anos.

Joaquim Costa, o padre Joaquim Costa da aldeia de Fiscal, ainda se recordava de “ter visitado o António quando estava internado no Hospital da Cruz Vermelha”. “Quase assisti à sua morte, porque quando regressava já para Amares é que, por telefone, tomei conhecimento de que tinha morrido pouco depois [da visita]”. Coincidentemente, o padre Joaquim Costa morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada.

Um filme popular

Ainda durante as gravações, João Maia, também argumentista do filme, dizia já então que o filme estava “fabuloso”. A rodagem durou cinco semanas, entre Lisboa e Amares, e o realizador diz que filmou uma longa para todos. “O António Variações foi um artista muito popular e eu sempre quis que este fosse um filme popular, para toda a gente ver”. E traz uma mensagem para o futuro. “O filme constitui uma história atual, que espero tenha também um efeito inspirador no espetador. Falo do que aconteceu com ele, de alguém que foi à procura de um sonho e que conseguiu alcançá-lo”, salientou.

E não só de profissionais se fez esta biografia. Durante as filmagens em Amares, muitos foram os figurantes que, nota João Maia, fizeram um belíssimo trabalho. “O que se sentiu entre os figurantes, não sendo profissionais, mas sim amadores, é que foram mais genuínos. Por exemplo, nas cenas do espetáculo de noite, quando o António se encontra com a mãe, a certa altura demos com as pessoas a chorar”, disse o realizador e argumentista do filme.

João Maia deu ainda o exemplo das filmagens na procissão pascal de passagem no Rio Homem, na freguesia de Fiscal. “Essas mesmas pessoas, não estando habituadas a todo o ritual, fizeram tudo direitinho. Praticamente não era sequer preciso nós darmos nenhuma indicação à produção em especial”.

A aldeia de Fiscal compareceu em peso com figurantes espontâneos que entoaram junto da igreja paroquial, com o ator Sérgio Praia, a canção dedicada à mãe do cantor, Deolinda de Jesus, representada por Teresa Madruga, num ambiente de grande emoção coletiva.

E entre os figurantes populares destacou-se Melinha, popular adepta do Sporting de Braga que conheceu pessoalmente António Variações na cidade de Lisboa. “Lamento que esta homenagem não fosse feita quando estava vivo, mas depois de morto”, confidenciou ao i.

As filmagens na praia fluvial de Felinhos espelham os últimos tempos de vida de António Variações, quando já estava doente e fez a última viagem até Amares, no já referido Peugeot 504.

Para chegar até aqui trilhou-se um longo caminho. É que este é um projeto antigo de João Maia, envolto em polémica há cerca de dez anos por divergências com o antigo produtor, Alexandre Valente. O Tribunal Cível de Lisboa deu razão a João Maia sobre os seus direitos ao argumento e foi assim que, uma década mais tarde, conseguiu retomar o projeto, com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e produção de Fernando Vendrell (David & Golias).

Personagem fascinante

Para João Maia, António Variações “foi uma personagem fascinante e difícil de pesquisar” que marcou a música portuguesa, não só na década de 1980, e cujos ecos chegaram até aos dias de hoje. A longa--metragem Variações foca-se sobretudo na vida de António Variações entre 1977 e 1981, uma época em que “um barbeiro queria ser cantor”, ensaiava com músicos amadores e gravava tudo em cassetes, muito antes de editar oficialmente qualquer canção.

Arrojado e irreverente, influenciado pelo fado, pela música popular e pelo pop rock, António Variações morreu aos 39 anos, a 13 de junho de 1984, decorrerão agora 35 anos. Se fosse vivo, completaria em dezembro próximo 75 anos.

Uma banda especial

Num filme deste cariz não é de estranhar que tenha sido dada especial atenção à banda sonora, aqui trabalhada pelo músico Armando Teixeira a partir das cassetes deixadas por António Variações. Da trilha constará ainda um tema inédito, descoberto nas pesquisas que João Maia iniciou em 2002 e que começaram por contar com muito menos material do que está hoje disponível. No início de 2000 ainda não tinha surgido o grupo Humanos, criado para interpretar temas de António Variações descobertos em várias cassetes, nem tinha sido publicada a biografia de Manuela Gonzaga sobre o músico, reeditada, revista e aumentada em 2018.

Acerca do seu trabalho de pesquisa, João Maia destacou que as cassetes de gravações e de ensaios foram muito inspiradoras. “São muitas horas de ensaios com bandas amadoras, com os primeiros arranjos em bruto que ele tinha na cabeça”, nota - isto para não falar sobre o conjunto de inéditos.

Mas para lá do percurso musical, Variações será um filme sobre o longo caminho feito entre a aldeia minhota de Fiscal, onde nasceu, e Lisboa, onde morreu. João Maia quer que, para lá desta dicotomia, esta biografia tenha um “lado mais universal” sobre alguém que tinha ambição e marcou uma época, com temas como É Pró Menino e Prá Menina, Anjo da Guarda, Canção do Engate, O Corpo é que Paga e Estou Além, mas deixou apenas dois álbuns, editados antes de morrer, Anjo da Guarda (1983) e Dar e Receber (1984).

A curta discografia aumentou já depois da sua morte com a divulgação de alguns inéditos, compilações e versões, a que se juntaram tributos em disco e ao vivo, numa manifestação pública de respeito pela criatividade do artista, sendo António Variações também considerado uma referência na comunidade LGBT portuguesa, pela sua afirmação do direito à diferença.

Pontos que se tocam

Sérgio Praia reconhece que há “pontos que se tocam” entre o seu percurso pessoal, de ator, e o do cantor. Desta similitude entre ambos, Sérgio Praia conta que, tal como Variações, também saiu cedo de casa em busca de algo. “O termos saído do ninho materno ou familiar, o ir à procura do desconhecido, de sair da terra e de ir para onde tudo se passa, como o cinema, nisso fui muito parecido com ele. Mas eu só fui aos 18 anos para o Porto, quando o António partiu para Lisboa muito mais cedo, aos 12 anos”.

Sérgio Praia reconheceu ainda “a grande responsabilidade deste papel”. “Cantei todo o filme, mas reconheço estar hoje em dia mais consciente e mais sólido do que há dez anos, quando comecei a preparar a personagem. Fiz entretanto uma peça de teatro para homenagear o António, o que agora é um trabalho de continuidade neste filme gravado em Lisboa e em Amares”. É que esta é, efetivamente, a segunda vez que o ator veste a pele de Variações. Antes, já tinha sido ele a dar vida à peça Variações de António, escrita e encenada por Vicente Alves do Ó em 2016.

Os irmãos e o compasso

Pascal Entre os momentos das filmagens já referidos e a que o i assistiu, destacamos um: o realizador João Maia e a sua equipa da produtora David & Golias fizeram questão de imortalizar no grande ecrã a passagem do compasso pascal de uma para a outra margem do rio Homem, uma tradição antiga da freguesia de Fiscal, firmada desde os tempos em que ainda não existia a atual ponte rodoviária, que liga os lugares mais recônditos da localidade.

A Banda Filarmónica de Santa Maria do Bouro (Amares), dirigida pelo maestro Fábio Oliveira, como é tradição, seguiu sempre nas barcas a animar o compasso pascal, recreado propositadamente para esta cena do filme. António Ribeiro (Variações), ainda criança, incorporava-se no préstito que, para levar a cruz a beijar a todas as casas, tinha de atravessar o rio Homem.

A Secção de Mergulho dos Bombeiros Voluntários de Amares esteve presente desde o início destas gravações para garantir que os trabalhos decorressem sempre em segurança.

E entre as pessoas que assistiram às filmagens estiveram dois irmãos de António Variações, Carolino Ribeiro e Maria Amélia Ribeiro. Maria recordou as vivências do irmão António Ribeiro (Variações), enquanto o irmão Carolino lamentou que a vida privada do cantor “venha agora assim ao de cima”.

Acerca das causas da morte, Carolino Ribeiro afirmou que, pelo menos na versão oficial, nunca foi confirmado que o cantor tinha morrido devido ao VIH. E António Variações seria ou não homossexual, Carolino diz “ainda hoje não ter a certeza”. “Ele nunca assumiu. Hoje em dia, as coisas já seriam talvez diferentes a esse respeito”.

O menino Variações

Um jovem ator de 12 anos - a mesma idade com que o futuro cantor partiu para Lisboa - interpretou o papel de António Variações. João Nuno Azevedo, agora com 13 anos, é da Trofa e surge no filme com os pais, Jaime e Deolinda, mais dois irmãos, no lugar de Pilar, da freguesia de Fiscal, em Amares, junto de uma azenha, à espera do compasso pascal que está prestes a sair das barcas que descem o rio Homem.

“Foi uma experiência diferente daquilo a que estou habituado. Consigo agora compreender melhor como se trabalha no mundo do cinema. Isto é muito importante para mim, pois quero mesmo seguir a carreira de ator”, afirmou ao i. “Gosto muito de teatro, mas principalmente de cinema e de televisão. O teatro já vem da minha mãe, tendo começado já por fazer um primeiro curso de teatro, o que motivou muito para eu querer ser ator”, acrescentou João Nuno Azevedo.

Filmagens terminadas, a equipa rumou a Lisboa. Os últimos meses têm sido de montagem desta que será a primeira - e suadíssima - longa-metragem de João Maia. Em agosto, o esforço de um projeto que demorou uma década a cumprir chega aos cinemas nacionais.