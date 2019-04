O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que se encontra em representação do Governo português na Costa Rica, apresentou hoje o seu pedido de demissão, segundo acaba anunciar o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, revelando que a demissão foi já aceite pelo ministro João Pedro Matos Fernandes e pelo primeiro-ministro, António Costa.

Numa nota enviada à comunicação social, lê-se: “Estou em missão de trabalho no estrangeiro e tomei conhecimento da polémica em torno da nomeação de um membro da equipa do meu gabinete. Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética", escreveu Carlos Martins.

"Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro”, completa.

