Na noite de quarta-feira, um empresário moçambicano com mais de 60 anos foi raptado por três homens armados, à saída do local de trabalho, avançou à Lusa o porta-voz da polícia de Maputo, Leonel Muchine.

Antes de os raptores obrigarem a vítima a entrar no carro, dispararam vários tiros para o ar. A mesma fonte esclareceu que as autoridades receberam uma denúncia do rapto de um empresário, levado a cabo por três homens armados com AK-47, à saída do seu estabelecimento mesmo no centro de Maputo.

Os raptores fugiram com um Toyota e continuam ainda desaparecidos. "O caso está a ser investigado pelas autoridades e todas as linhas operativas foram abertas”, informou a mesma fonte.

A imprensa local adianta ainda que o empresário é proprietário de uma conhecida loja de venda de vinhos da capital.