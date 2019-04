Ainda sobre a Venezuela

As cerca de uma centena de deserções aquando do show mediático de Guaidó, em 23 de fevereiro, não têm significado e esse dia ficou marcado pelo desespero da oposição e dos seus apoiantes, com vários chefes de Estado e o vice-presidente dos Estados Unidos presentes na fronteira com a Colômbia.

Num artigo sobre a Venezuela que escrevi em 1 de fevereiro e publicado na edição online do jornal Público, alertava para mais uma intervenção dos Estados Unidos num país soberano da América Latina, apenas porque este não se subordina aos cânones políticos da potência americana. Passados dois meses, o alerta confirma-se: a intervenção, sem ser militar, até agora, realiza-se por outros meios, incluindo o ciberataque que produziu os apagões. Não está em causa o branqueamento do governo de Nicolás Maduro e a sua incapacidade de minorar os efeitos da crise que se abateu no país depois da morte de Hugo Chávez, em março de 2013. Alguns intervenientes do regime chavista têm dado entrevistas à Monthly Review online, a célebre revista fundada em Nova Iorque, em maio de 1949, em cuja primeira edição Albert Einstein assinava um artigo com o título Porquê o Socialismo? Ali, têm apontado críticas ao governo, como incompetência e passividade em resolver os problemas com que o país se tem deparado nos últimos anos, incluindo a corrupção e a hiperinflação. A produção industrial, centrada em Valência, ficou reduzida a 20%. Mas a indústria nunca foi o forte do país, devido à importante fonte de rendimentos fornecidos pelo setor petrolífero. Durante décadas, a burguesia empreendedora viveu à sombra desse setor. De que a grande maioria da população não aproveitou, pois os lucros iam para o exterior, com as respetivas comissões para os intermediários locais. Aliás, uma aproximação por via aérea a Caracas mostra bem a miséria na cidade, que não é diferente das favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Lima, Cidade do México, etc. Que o chavismo procurou remediar com o programa Gran Misión Vivienda, de 3 milhões de casas construídas desde 2011 e o objetivo de 5 milhões para 2025. Mas desde o início que o regime foi confrontado com os habituais expedientes que as agências especializadas do governo americano põem em prática quando em qualquer lugar do mundo a palavra socialismo é pronunciada: sabotagem económica, sanções contra o país e elementos do regime, financiamento da oposição e de mercenários para provocarem guerrilha urbana, como aconteceu em 2017, com centenas de mortes, inclusivamente de chavistas queimados vivos. De que resultaram, como é evidente, dezenas de prisões dos causadores dos distúrbios. Mas dizer que Maduro é um tirano e não há democracia, quando foram realizados 25 atos eleitorais em 20 anos e as últimas eleições presidenciais, de maio de 2018, tiveram a participação de cinco candidatos, escrutinadas por entidades neutrais como a Fundação Carter e uma comissão presidida pelo antigo chefe do governo espanhol Rodríguez Zapatero, a que a oposição radical não quis concorrer para mais tarde invocar ilegitimidade na eleição de Maduro!

Quando a oposição realiza comícios com milhares de aderentes e dispõe de canais de comunicação, que foram sempre hostis ao governo desde a primeira eleição de Hugo Chávez, em 1999! Os avultados financiamentos à disposição da oposição, para quem Trump pediu um reforço recente de vários milhões de dólares, servem também para tentar comprar alguns militares que possam inverter o apoio até agora dado ao regime. As cerca de uma centena de deserções aquando do show mediático de Guaidó, em 23 de fevereiro, não têm significado e esse dia ficou marcado pelo desespero da oposição e dos seus apoiantes, com vários chefes de Estado e o vice-presidente dos Estados Unidos presentes na fronteira com a Colômbia. Onde se pôde ver alguns mercenários a fabricarem cocktails molotov com que depois incendiaram alguns camiões da chamada ajuda humanitária, que incluía instrumentos para a montagem de barricadas para o desencadear da guerrilha urbana. Documentado por um vídeo a que o New York Times teve acesso. Atirando as culpas para as forças venezuelanas que se encontravam do outro lado da fronteira. Como é habitual nestas operações. E que os enviados da RTP e RDP não viram, numa cobertura em que o jornalista televisivo se instalou junto de Guaidó desde o primeiro dia, chegando a transmitir para Portugal que os democratas, no Congresso americano, já tinham autorizado a invasão militar da Venezuela! E o repórter da rádio, não ficando atrás, afirmou um dia que era difícil encontrar um apoiante do governo de Maduro!?

Investigador em Relações Internacionais, antigo funcionário da Comissão Europeia