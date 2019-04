No país, todos os anos se fazem centenas de dragagens. Essas dragagens têm como finalidade salvaguardar a atividade dos pescadores e garantir a segurança, permitir a mobilidade marítima e fluvial, entre outras. Ora, os dragados - sedimentos que são os resultados das dragagens - têm qualidade e toxicidade distintas. Por isso, por convenção internacional e legislação nacional, obedecem a tratamento diferente.

Os de tipo 1, por exemplo, não carecem de tratamento e são ideais para o enchimento de praias, que se querem de bom aspeto e cheias de área branca. Outros não, têm de ser tratados antes de lançados ao mar ou servir para qualquer outra aplicação. Porém, o Estado não está a zelar pelo ambiente e é cúmplice ou mesmo autor - está por se apurar - de catástrofes ambientais como a da costa de Tavira, como tem sido amplamente noticiado. Os dragados são todos categorizados de tipo 1 quando não são, o que gera muitas poupanças para o Estado e maior lucro para as empresas que fazem as dragagens, mas o oceano é que paga. As empresas não têm de tratar os resíduos, depurá-los, etc., ou, se têm essa obrigação contratual, o Estado demite-se da sua verificação, associando-se a uma gigantesca fraude que escapa ao cidadão incauto.

O cidadão comum não vê os depósitos de lixo tóxico que contaminam o oceano e destroem os bancos de pesca, a menos, como é o caso, que as correntes implacáveis façam sobressair os crimes que a cortina de água esconde.

Muito está por apurar. Proclamar o fim dos plásticos e querer liderar na limpeza dos oceanos fica bem dito, mas não está a ser feito. Este é só um trágico exemplo que temo ser práxis em todos estes procedimentos.

O Estado não é o único culpado. Os dragados são o resultado da nossa irresponsabilidade ambiental. Nossa, da comunidade, dos cidadãos.

Deputado do PSD