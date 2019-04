Esta quinta-feira, foram revelados pormenores sobre a queda do avião da Ethiopian Airlines que, no total, matou 157 pessoas, ou seja, todos os passageiros que seguiam a bordo do avião, no início do mês de março.

De acordo com a ABC News, que cita o relatório hoje divulgado, um dos sensores da aeronave ficou danificado pouco tempo depois de o avião levantar voo e, para já, não se sabe o que poderá ter danificado o sensor em questão, mas os primeiros relatos apontam para a possibilidade de uma ave ter estado na origem deste acidente.

De recordar que os pilotos responsáveis pelo voo seguiram todas as normas previstas, indicou o primeiro relatório feito após a quedo avião, mas este acabou por cair depois de terem perdido completamente o controlo da aeronave.