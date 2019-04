Esta quinta-feira, há dez distritos de Portugal continental que estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e queda de neve, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos sob aviso amarelo são o Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. O aviso entra em vigor às 12h00 e dura até cerca das 21h00.

O IPMA avança que há previsão de períodos de chuva ou aguaceiros que, por vezes, podem ser fortes.

Também os distritos de Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo - entre as 12h00 e as 18h00 - esta quarta-feira devido à queda de neve acima de 800/1.000 metros.

A previsão aponta ainda para queda de neve acima de 800/1.000 metros nas regiões Norte e Centro do país a partir da tarde.

No que diz respeito às temperaturas, estas vão descer significativamente e, durante o dia de hoje, deverão oscilar entre os -1 na Guarda e os 8 em Faro, por exemplo, sendo que as máximas vão variar entre os 10 graus Celsius na Guarda, Vila Real e Bragança e os 20 em Faro.